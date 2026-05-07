LPI-G: (G) Kind bei Verkehrsunfall leicht verletzt (0112450/2026)

Greiz (ots) - Greiz. Unbekannte beschädigten am Mittwoch im Zeitraum von 06:00 Uhr bis 20:00 Uhr die Tür einer öffentlichen Toilette in der Bruno-Bergner-Straße. Dabei wurden das Schloss sowie die Türklinke beschädigt, sodass die Toilette derzeit nicht mehr verschlossen werden kann. Der Sachschaden wird auf etwa 50 Euro geschätzt. Die Polizei Greiz hat die ...

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