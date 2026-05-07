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Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: (G) Kind bei Verkehrsunfall leicht verletzt (0112450/2026)

Gera (ots)

Gera. Ein achtjähriger Junge wurde am Mittwochnachmittag bei einem Verkehrsunfall im Bereich Ahornstraße/Eichenstraße leicht verletzt. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr das Kind mit einem Fahrrad den Gehweg und fuhr plötzlich auf die Fahrbahn. Dort kam es zur Kollision mit einem Opel eines 45-jährigen Fahrzeugführers. Der Junge erlitt leichte Schürfwunden. Am Fahrrad entstand geringer Sachschaden. Die Polizei nahm den Unfall auf. (DL)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Telefon: 0365 829 1503 / -1504
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell

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