Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: (G) Audi zerkratzt - Tatverdächtiger gestellt (0112593/2026)

Gera (ots)

Gera. Eine aufmerksame Zeugin beobachtete am Mittwochabend in der Plauenschen Straße, wie ein Mann einen geparkten Audi Q8 beschädigte. Der 51-jährige Tatverdächtige zerkratzte nach bisherigen Erkenntnissen die Beifahrerseite sowie die Motorhaube des Fahrzeugs, das einer 45-Jährigen gehört. Die Zeugin informierte umgehend die Polizei und verfolgte den Mann bis zum Eintreffen der Beamten, die ihn schließlich aufgreifen konnten. Der entstandene Sachschaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt. Gegen den Tatverdächtigen wurden entsprechende Ermittlungen eingeleitet. (DL)

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