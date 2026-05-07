Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: (LK GRZ) Betrunkener flüchtet mit Fahrzeug - Mann schwer verletzt (0112021/2026)

Greiz (ots)

Zeulenroda-Triebes. Zu einem schweren räuberischen Diebstahl kam es am Mittwochvormittag in der Aumaischen Straße. Eine 66-jährige Frau lud ihre Einkäufe in ihren Pkw, als ein 59-jähriger Mann plötzlich in das unverschlossene Fahrzeug stieg. Beim Versuch der Geschädigten, den Mann am Wegfahren zu hindern, riss sich dieser los und flüchtete mit dem Pkw. Dabei kollidierte er mit einem 88-jährigen Mann, der hierbei schwer verletzt wurde. Mehrere Augenzeugen, darunter die Ehefrau des 88-Jährigen, erlitten einen Schock. Der Täter setzte seine Flucht zunächst fort, verunfallte jedoch wenige hundert Meter später an einem Zaun und konnte durch Passanten bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten werden. Ein Atemalkoholtest ergab bei dem 59-Jährigen einen Wert von 2,51 Promille. Er wurde vorläufig festgenommen und gegen ihn mehrere Ermittlungsverfahren eingeleitet. (DL)

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