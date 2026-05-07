PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gera mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: (LK GRZ) Mopeds aus Garagen entwendet (0112199/2026)

Greiz (ots)

Weida. Unbekannte Täter verschafften sich im Zeitraum vom 05.05.2026 bis 06.05.2026 gewaltsam Zutritt zu einem Garagenkomplex in der Dr.-Rudolf-Breitscheid-Straße. Anschließend brachen sie drei Garagen auf und entwendeten daraus insgesamt fünf Mopeds des Typs Simson S51 im Gesamtwert von rund 12.500 Euro. Zudem entstand Sachschaden an einem Zugangstor sowie an den Garagentüren in Höhe von etwa 200 Euro. Die Polizei Greiz hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Zeugenhinweise zum Tatgeschehen oder den Tatverantwortlichen unter 03661 621-0 entgegen. (DL)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Telefon: 0365 829 1503 / -1504
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gera mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gera
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gera
Alle Meldungen Alle
  • 06.05.2026 – 09:39

    LPI-G: (LK GRZ) Unfall durch wegrollenden Pkw - Frau verletzt (0111510/2026)

    Greiz (ots) - Auma-Weidatal. Am Dienstagnachmittag (05.05.2026, 17:50 Uhr) kam es in der Zeulenrodaer Straße zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden. Eine 19-Jährige stellte ihren Pkw ab, ohne die Handbremse ausreichend zu sichern. Das Fahrzeug setzte sich daraufhin selbstständig rückwärts in Bewegung. Der Versuch der Fahrerin, das Fahrzeug zu stoppen, ...

    mehr
  • 06.05.2026 – 09:07

    LPI-G: (LK GRZ) Senior wird Opfer von Betrugsmasche am Computer (0110954/2026)

    Greiz (ots) - Greiz. Ein 79-jähriger Mann wurde am Montagabend (04.05.2026) Opfer von Betrügern. Beim Start seines Computers erschien eine vermeintliche Fehlermeldung, woraufhin er eine angegebene Telefonnummer kontaktierte. In der Folge erschlich sich ein unbekannter Täter Zugriff auf sensible Bank- und Zugangsdaten des Geschädigten. Über Fernzugriff wurden ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren