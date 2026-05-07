Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: (LK GRZ) Mopeds aus Garagen entwendet (0112199/2026)

Greiz (ots)

Weida. Unbekannte Täter verschafften sich im Zeitraum vom 05.05.2026 bis 06.05.2026 gewaltsam Zutritt zu einem Garagenkomplex in der Dr.-Rudolf-Breitscheid-Straße. Anschließend brachen sie drei Garagen auf und entwendeten daraus insgesamt fünf Mopeds des Typs Simson S51 im Gesamtwert von rund 12.500 Euro. Zudem entstand Sachschaden an einem Zugangstor sowie an den Garagentüren in Höhe von etwa 200 Euro. Die Polizei Greiz hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Zeugenhinweise zum Tatgeschehen oder den Tatverantwortlichen unter 03661 621-0 entgegen. (DL)

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