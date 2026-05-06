Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: (LK GRZ) Überprüfung nach gemeldeter Explosion - keine Gefährdung festgestellt (0110756/2026)

Greiz (ots)

Rückersdorf. Nach der gemeldeten Explosion an einer Gasverdichterstation am frühen Dienstagmorgen (05.05.2026, 04:38 Uhr) konnte im Rahmen eingehender Prüfungen Entwarnung gegeben werden. Fachpersonal stellte fest, dass ein technischer Defekt zu einem Druckausgleich führte. Weder Personen noch die Gasversorgung waren beeinträchtigt, Sachschaden entstand ebenfalls nicht. Hinweise auf ein Fremdverschulden liegen nicht vor. Die Anlage wurde nach Überprüfung wieder in Betrieb genommen. (DL)

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