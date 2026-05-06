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Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: (LK GRZ) Unfall durch wegrollenden Pkw - Frau verletzt (0111510/2026)

Greiz (ots)

Auma-Weidatal. Am Dienstagnachmittag (05.05.2026, 17:50 Uhr) kam es in der Zeulenrodaer Straße zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden. Eine 19-Jährige stellte ihren Pkw ab, ohne die Handbremse ausreichend zu sichern. Das Fahrzeug setzte sich daraufhin selbstständig rückwärts in Bewegung. Der Versuch der Fahrerin, das Fahrzeug zu stoppen, misslang. Der Pkw rollte etwa 20 Meter hangabwärts und kollidierte mit einem Wohnhaus. Die 19-Jährige wurde dabei leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Durch die Kollision wurde zudem ein Gasverteiler beschädigt, sodass Gas austrat. Feuerwehr und Polizei mussten den Unfallort abgesperren und Anwohner evakuieren. Es entstand Sachschaden von über 8.000 Euro. Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an. (DL)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Telefon: 0365 829 1503 / -1504
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell

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