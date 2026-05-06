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Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: (LK ABG) Streit um Hund eskaliert - zwei Männer leicht verletzt (0111559/2026)

Altenburg (ots)

Altenburg. Am Dienstagabend (05.05.2026) kam es gegen 20:35 Uhr in Altenburg zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Männern (25 und 51 Jahre). Nach bisherigen Erkenntnissen gerieten beide aufgrund eines nicht angeleinten Hundes in Streit. In der Folge kam es zu wechselseitigen Körperverletzungen. Zuvor soll der 25-Jährige eine Bierflasche in Richtung seines Kontrahenten geworfen haben, verfehlte diesen jedoch. Beide Beteiligte wurden leicht verletzt. Ein Atemalkoholtest beim 25-Jährigen ergab 1,76 Promille. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. (DL)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Telefon: 0365 829 1503 / -1504
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell

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