Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: (LK GRZ) Senior wird Opfer von Betrugsmasche am Computer (0110954/2026)

Greiz (ots)

Greiz. Ein 79-jähriger Mann wurde am Montagabend (04.05.2026) Opfer von Betrügern. Beim Start seines Computers erschien eine vermeintliche Fehlermeldung, woraufhin er eine angegebene Telefonnummer kontaktierte. In der Folge erschlich sich ein unbekannter Täter Zugriff auf sensible Bank- und Zugangsdaten des Geschädigten. Über Fernzugriff wurden anschließend mehrere Überweisungen ausgelöst. Es entstand ein Vermögensschaden in Höhe von rund 6.800 Euro. Die Polizei ermittelt wegen Computerbetruges und warnt vor derartigen Betrugsmaschen. (DL)

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