Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: (LK GRZ) Unterlassene Hilfeleistung nach Hundebiss - Polizei sucht Zeugen (0111234/2026)

Greiz (ots)

Weida. Am Freitag, dem 1. Mai 2026, war ein 10-Jähriger gegen 12:00 Uhr mit seinem Fahrrad in der Mozartstraße unterwegs. Ihm kam ein Pärchen im Alter zwischen 20 bis 30 Jahren mit zwei Hunden entgegen. Die Frau führte einem mittelgroßen Hund mit längerem, weißem Fell und der Mann einen ebenfalls mittelgroßen, braun-schwarzen Hund mit sich. Der weiße Hund riss sich von der Hundehalterin los, biss den Jungen in den rechten Oberschenkel und fügte ihm eine blutenden Wunde zu. Die Frau habe zwar kurz nach dem Wohlbefinden des Jungen gefragt, dass Pärchen dann aber ohne weitere Anstalten seinen Weg fortgesetzt.

Der Junge beschreibt die Frau als schlank, ca. 170 cm groß und mit blonden, längeren Haaren. Der Mann wird etwas größer als die Frau beschrieben. Er soll ca. 175 - 180 cm groß gewesen sein und kurzes dunkles Haar getragen haben. Er trug zudem eine Brille, möglicherweise eine Sonnenbrille.

Eine Anzeige wegen fahrlässiger Körperverletzung und Unterlassener Hilfeleistung wurde durch den Vater des Jungen bei der Polizei erstattet. Die Ermittlungsbeamten suchen nun Zeugen, die Angaben zum Sachverhalt oder dem beschriebenen Hundehalter-Pärchen machen können, und bittet diese sich unter Telefon 03661 621-0 bei der Polizei Greiz zu melden. (DL)

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