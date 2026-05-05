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Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: (LK GRZ) Einsatz nach Störung an Gasverdichterstation

Greiz (ots)

Rückersdorf. Am Dienstagmorgen (05.05.2026) kam es in einer Gasverdichterstation im WINGAS Weg zu einem größeren Einsatz von Feuerwehr und Polizei. Nach einer gemeldeten Explosion wurde der Bereich abgesperrt und die Anlage überprüft. Nach derzeitigen Erkenntnissen kam es vermutlich infolge eines technischen Defekts innerhalb der Anlage zur Öffnung eines Sicherheitsventils. Hinweise auf eine vorsätzliche Verursachung oder Fremdeinwirkung ergaben sich im Rahmen erster Überprüfungen nicht. Personen wurden glücklicherweise nicht verletzt. Nach aktuellem Stand entstand kein Sachschaden. Die Gasversorgung umliegender Haushalte war nicht beeinträchtigt. Der Einsatz hält weiterhin an. (SR)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Telefon: 0365 829 1503 / -1504
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell

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