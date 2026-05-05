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Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: (LK ABG) Ohne Fahrerlaubnis und mit manipuliertem Kennzeichen unterwegs (0110335/2026)

Altenburg (ots)

Altenburg. Polizeibeamte kontrollierten am Montagabend (04.05.2026) in der Kanalstraße einen Pkw. Dabei stellten die Beamten fest, dass der 69-jährige Fahrzeugführer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Zudem ergaben sich Hinweise auf eine verfälschte Prüfplakette am Kennzeichen. Die Weiterfahrt wurde untersagt und die Ermittlungen eingeleitet. (SR)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Telefon: 0365 829 1503 / -1504
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell

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