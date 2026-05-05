LPI-G: (LK ABG) Ohne Fahrerlaubnis und mit manipuliertem Kennzeichen unterwegs (0110335/2026)

Gera (ots) - Gera. Am frühen Montagabend (04.05.2026) kam es im Bereich Museumsplatz und Vogelinsel zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Männern im Alter von 40 und 22 Jahren. Nach ersten Erkenntnissen entwickelte sich aus einem verbalen Streit eine tätliche Auseinandersetzung, bei der beide Beteiligten leicht verletzt wurden. Rettungskräfte kamen zum Einsatz und versorgten beide Personen ...

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