LPI-G: (LK ABG) Ohne Fahrerlaubnis und mit manipuliertem Kennzeichen unterwegs (0110335/2026)
Altenburg (ots)
Altenburg. Polizeibeamte kontrollierten am Montagabend (04.05.2026) in der Kanalstraße einen Pkw. Dabei stellten die Beamten fest, dass der 69-jährige Fahrzeugführer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Zudem ergaben sich Hinweise auf eine verfälschte Prüfplakette am Kennzeichen. Die Weiterfahrt wurde untersagt und die Ermittlungen eingeleitet. (SR)
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