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Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: (G) Körperliche Auseinandersetzung (0110407/2026)

Gera (ots)

Gera. Am frühen Montagabend (04.05.2026) kam es im Bereich Museumsplatz und Vogelinsel zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Männern im Alter von 40 und 22 Jahren. Nach ersten Erkenntnissen entwickelte sich aus einem verbalen Streit eine tätliche Auseinandersetzung, bei der beide Beteiligten leicht verletzt wurden. Rettungskräfte kamen zum Einsatz und versorgten beide Personen medizinisch. Die Polizei hat Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung aufgenommen. (SR)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Telefon: 0365 829 1503 / -1504
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell

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