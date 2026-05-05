Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: (LK GRZ) Brand greift von Gartenhaus auf Wohnhaus über (0110329/2026)

Greiz (ots)

(LK GRZ) Brand greift von Gartenhaus auf Wohnhaus über (0110329/2026) Bad Köstritz. Am Montagnachmittag (04.05.2026) kam es im Ortsteil Heinrichshall zu einem Brand mit hohem Sachschaden. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet zunächst ein unbewohntes Gartenhaus in Brand. Das Feuer griff anschließend auf ein angrenzendes Wohnhaus über. Beide Gebäude wurden erheblich beschädigt, sodass ein geschätzter Sachschaden im niedrigen sechsstelligen Betrag entstand. Das Wohnhaus ist derzeit unbewohnbar. Personen wurden nicht glücklicherweise nicht verletzt. Die Feuerwehr kam zum Einsatz und konnte das Feuer löschen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. (SR)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell