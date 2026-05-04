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Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: (G) Korrektur - Brand im Stadtwald (0108275/2026)

Gera (ots)

Gera. Am Samstagnachmittag (02.05.2026) wurde im Bereich des Stadtwaldes nahe einer Schutzhütte ein Brand festgestellt. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet Unterholz in Brand. Die Feuerwehr konnte das Feuer löschen. Glücklicherweise wurde niemand verletzt. Betroffen war eine Fläche von rund 100 Quadratmetern. Der entstandene Sachschaden kann derzeit noch nicht beziffert werden. Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen. (SR)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Telefon: 0365 829 1503 / -1504
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell

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