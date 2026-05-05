Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: (LK GRZ) Schwerer Betriebsunfall auf Baustelle (0109852/2026)

Greiz (ots)

Zedlitz. Am Montagvormittag (04.05.2026) kam es auf einer Baustelle an der Kreisstraße zwischen Sirbis und Zedlitz zu einem schweren Betriebsunfall. Nach bisherigen Erkenntnissen kippte ein Muldenkipper aus bislang ungeklärter Ursache während eines Arbeitseinsatzes um. Der 49-jährige Fahrer wurde im Führerhaus eingeklemmt und musste durch die Feuerwehr befreit werden. Er erlitt schwere Verletzungen und wurde medizinisch versorgt. Am Fahrzeug entstand Totalschaden. Der entstandene Sachschaden wir auf einen niedrigen sechsstelligen Betrag geschätzt. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an. (SR)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell