Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: (G) Polizeieinsatz nach Bedrohungslage in Mehrfamilienhaus (0110439/2026)

Gera (ots)

Gera. Am späten Montagabend (04.05.2026) kam es in der Großen Kirchstraße zu einem umfangreichen Einsatz von Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst. Ein 26-jähriger Mann befand sich nach bisherigen Erkenntnissen in einem psychischen Ausnahmezustand, drohte mit einem Sprung aus dem Fenster sowie mit Brandlegung und bewaffnete sich zwischenzeitlich mit verschiedenen Gegenständen. Spezialkräfte sicherten den Mann schließlich in der Wohnung. Im Anschluss erfolgte die medizinische Betreuung. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Die Kriminalpolizei hat Ermittlungen aufgenommen. (SR)

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