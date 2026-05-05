Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: (LK GRZ) Motorrad aus Garagenschuppen entwendet (0110005/2026)

Greiz (ots)

Langenwolschendorf. Unbekannte Täter drangen zwischen dem 03.05.2026 und dem 04.05.2026 in mehrere Garagenschuppen in der Hauptstraße ein. Aus einem der Schuppen wurde ein Motorrad der Marke KTM samt Zubehör entwendet. Die Polizei hat die Ermittlungen eingeleitet und bittet in diesem Zusammenhang Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können, sich unter der Telefonnummer 03661 / 6210 zu melden. (SR)

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