LPI-G: (G) Räuberischer Diebstahl in Supermarkt (0110262/2026)
Gera (ots)
Gera. Am Montagnachmittag (04.05.2026) kam es in einem Einkaufsmarkt in der Zeulsdorfer Straße zu einem räuberischen Diebstahl. Der bislang unbekannte Täter entwendeten Waren und flüchteten aus dem Markt. Ein unbeteiligter 48-jähriger Zeuge, der die Verfolgung aufnahm, wurde hierbei körperlich angegriffen und leicht verletzt. Die Täter konnten unerkannt entkommen. Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen und bittet in diesem Zusammenhang weitere Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können, sich unter der Telefonnummer 0365 / 8290 zu melden. (SR)
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