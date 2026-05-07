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Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: (LK GRZ) Öffentliche Toilette beschädigt (0112576/2026)

Greiz (ots)

Greiz. Unbekannte beschädigten am Mittwoch im Zeitraum von 06:00 Uhr bis 20:00 Uhr die Tür einer öffentlichen Toilette in der Bruno-Bergner-Straße. Dabei wurden das Schloss sowie die Türklinke beschädigt, sodass die Toilette derzeit nicht mehr verschlossen werden kann. Der Sachschaden wird auf etwa 50 Euro geschätzt. Die Polizei Greiz hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen zum Tatgeschehen. (DL)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Telefon: 0365 829 1503 / -1504
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell

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