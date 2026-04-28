Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr

Gem. Niederelbert / B49 (ots)

Am 28.04.2026 gegen 15:15 Uhr kam es auf der B49 in der Nähe des Großen Herrgott zu einem Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr, bei dem es glücklicherweise nur zu einer seitlichen Berührung zwischen zwei PKW kam und lediglich Sachschaden in Höhe von ca. 8000 Euro entstand. In diesem Zusammenhang wird nach dem Fahrer / der Fahrerin eines blauen Opel Zafira mit AW - Kennzeichenzulassung gesucht, welcher Zeuge oder Geschädigter des Vorfalls sein könnte.

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell