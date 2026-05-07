LPI-G: (LK GRZ) Einbruch in Wohnung (0112501/2026)
Greiz (ots)
Greiz. In eine Wohnung im Amselstieg brachen unbekannte Täter am Mittwoch (06.05.2026) zwischen 16:45 Uhr und 18:35 Uhr gewaltsam ein. Nach bisherigen Erkenntnissen hebelten die Täter die Wohnungstür auf und durchsuchten mehrere Räume. Entwendet wurden unter anderem 1.500 Euro Bargeld sowie eine Spiegelreflexkamera. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 100 Euro. Die Polizei ermittelt und bittet um mögliche Zeugenhinweise. (DL)
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