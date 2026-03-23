Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Pkw überschlägt sich bei Verkehrsunfall

Am Sonntagmorgen hat sich auf der L 329 ein Verkehrsunfall ereignet, bei dem sich ein 29-Jähriger mit seinem Toyota überschlagen hat. Der Fahrer geriet gegen 6.30 Uhr zwischen Meckenbeuren und Blankenried vermutlich aus Unachtsamkeit zunächst in den Grünstreifen. Als er versuchte, gegenzulenken, verlor er die Kontrolle über das Fahrzeug. Er kam nach links von der Fahrbahn ab und stieß mit seinem Auto in einen Hang. Durch den Aufprall überschlug sich das Fahrzeug. Der Fahrer zog sich dabei leichte Verletzungen zu und wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der Toyota, an dem Sachschaden in Höhe von rund 15.000 Euro entstand, musste abgeschleppt werden.

Friedrichshafen

Autofahrer unter Alkohol- und Drogeneinfluss am Steuer

Durch seine unsichere Fahrweise ist einer Streife des Polizeireviers Friedrichshafen am Samstagabend in der Löwentaler Straße ein 31-jähriger Autofahrer aufgefallen. Bei der anschließenden Kontrolle fanden die Beamten nicht nur leere Getränkedosen im Innern des Fahrzeugs, sondern stellten auch starken Cannabisgeruch fest. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,7 Promille. Zudem verlief ein Vortest bei dem Autofahrer positiv auf THC und Kokain. Deswegen musste er die Beamten zu einer Blutentnahme in ein Krankenhaus begleiten. Der 31-Jährige musste zudem seinen Führerschein abgeben und eine Sicherheitsleistung hinterlegen, da er über keinen festen Wohnsitz in Deutschland verfügt. Er wird nun wegen Trunkenheit im Straßenverkehr bei der Staatsanwaltschaft angezeigt.

Langenargen

Autofahrer fährt in Obstplantage

In der Nacht von Samstag auf Sonntag hat ein 43-Jähriger gegen 3 Uhr einen Verkehrsunfall mit einem Sachschaden von mehreren tausend Euro verursacht. Der 43-jährige Seat-Fahrer fuhr an einer Einmündung der Oberdorfer Straße geradeaus in Obstplantage, wo er mit einem Baum sowie einem Betonpfeiler kollidierte. Der Fahrer und sein 42-jähriger Beifahrer blieben glücklicherweise unverletzt. Nach dem Unfall verließen beide Männer den Unfallort und meldeten den Vorfall erst am nächsten Morgen Als die Polizei den 43-Jährigen an dessen Wohnort aufsuchte, nahmen die Beamten Alkoholgeruch wahr. Ein Vortest ergab einen Wert von rund 0,8 Promille, weshalb der Fahrer in einem Krankenhaus zwei Blutproben abgeben musste. Der Seat war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Das Polizeirevier Friedrichshafen ermittelt nun gegen den Fahrer unter anderem wegen des unerlaubten Entfernens vom Unfallort und Trunkenheit im Straßenverkehr.

Deggenhausertal

Verkehrsunfall mit vier Verletzten und hohem Sachschaden

In den frühen Morgenstunden des Sonntags hat sich in der Badener Straße ein Verkehrsunfall mit vier Verletzten ereignet. Ein 18-jähriger BMW-Fahrer verlor kurz nach 1 Uhr offenbar aufgrund überhöhter Geschwindigkeit die Kontrolle über sein Fahrzeug. In der Folge fuhr er entgegen der Fahrtrichtung in einen Kreisverkehr ein und kollidierte mit dem Geländer einer Brücke. Der Fahrer sowie seine drei Mitfahrer im Alter von 16 bis 19 Jahren erlitten dabei leichte Verletzungen und mussten vom Rettungsdienst zur Behandlung in umliegende Krankenhäuser gebracht werden. Am BMW entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von ca. 15.000 Euro. Er wurde von einem Abschleppunternehmen aufgeladen. Der Sachschaden am Brückengeländer wird auf rund 8.000 Euro beziffert. Aufgrund seiner Fahrweise erwartet den 18-Jährigen nun eine Anzeige.

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