Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: 36-Jähriger fährt ohne Licht und Pflichtversicherung - mit 1,23 Promille

Stendal (ots)

Am Mittwoch, den 4. Juni 2025 nahm ein Beamter der Bundespolizei um 23:15 Uhr ein Motorengeräusch und im Weiteren einen Mofafahrer, ohne Licht, wahr. Dieser fuhr von der Röxer Straße kommend in Richtung der Kurzzeitparkplätze am Hauptbahnhof Stendal. Er wurde zum Anhalten aufgefordert. Zunächst bestritt er, den Unterstützungsmotor seines Gefährtes genutzt zu haben. Er händigte einen auf seine Person ausgestellten, jedoch abgelaufenen, vorläufigen Bundespersonalausweis aus. Bei der Nachschau in seinem mitgeführten Rucksack stellten die Beamten mehrere leere Bierflaschen und circa 1 Gramm, vermutlich Cannabis, fest. Zudem verfügte das genutzte Mofa über keine gültige Haftpflichtversicherung. Parallel dazu wurde die zuständige Landespolizei über den Sachverhalt informiert. Ein durchgeführter Atemalkoholtest brachte einen Wert von 1,23 Promille und ein Drogenschnelltest verlief negativ. Der 36-jährige Deutsche erhält unter anderem Anzeigen wegen Trunkenheit im Verkehr und wegen Verstoßes gegen das Verbot des Gebrauchs unversicherter Fahrzeuge.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Magdeburg, übermittelt durch news aktuell