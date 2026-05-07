Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: (LK ABG) Diebstahl aus leerstehendem Mehrfamilienhaus (0112291/2026)

Altenburg (ots)

Altenburg. Unbekannte Täter verschafften sich zwischen dem 30.04.2026 und dem 06.05.2026 Zutritt zu einem im Umbau befindlichen Mehrfamilienhaus in der Straße Neue Sorge. Aus dem Gebäude wurden unter anderem Heizungsleitungen, Kabel, Armaturen und diverse Rohre entwendet. Der Beuteschaden beläuft sich auf etwa 2.000 Euro. Durch die Demontage entstand jedoch ein erheblicher Sachschaden von geschätzt mehreren zehntausend Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und am Tatort Spuren gesichert. (DL)

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