Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: (LK ABG) Einbruch in Supermarkt (0109938/2026)

Altenburg (ots)

Altenburg. Unbekannte Täter drangen im Zeitraum zwischen dem 02.05.2026 und dem 04.05.2026 in einen Einkaufsmarkt in der Käthe-Kollwitz-Straße ein. Nach bisherigen Erkenntnissen verschafften sich die Täter unbefugt Zutritt zum Gebäude und entwendeten einen erheblichen Bargeldbetrag im mittleren fünfstelligen Bereich. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Polizei bittet in diesem Zusammenhang Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können, sich unter der Telefonnummer 0365 /8290 zu melden. (SR)

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