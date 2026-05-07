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Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Umfangreiche Durchsuchungsmaßnahmen im Zusammenhang mit Betäubungsmittelhandel

Gera (ots)

Im Zuge eines umfangreichen Ermittlungsverfahrens der Kriminalpolizeiinspektion Gera wegen des Verdachts des Handels mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge wurden am heutigen Tag insgesamt sieben Objekte im Landkreis Greiz, in Eisenberg sowie in Zeitz durchsucht. Die Maßnahmen richteten sich gegen insgesamt fünf Beschuldigte im Alter von 28 bis 61 Jahren. Im Rahmen der Durchsuchungen stellten die eingesetzten Kräfte größere Mengen verschiedener Betäubungsmittel, verschreibungspflichtige Medikamente, szenetypische Handelsutensilien, Bargeld im mittleren fünfstelligen Bereich, gefährliche Gegenstände sowie verbotene Feuerwerkskörper sicher. Zwei Beschuldigte wurden vorläufig festgenommen und einem Haftrichter vorgeführt. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei Gera dauern weiterhin an. Weitere Auskünfte können aufgrund des laufenden Verfahrens derzeit nicht erteilt werden. (SR)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Telefon: 0365 829 1503 / -1504
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell

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