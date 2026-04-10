Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Sextortion 26-Jähriger wird Opfer von Erpresser - Diebstahl von PKW-Kennzeichen

Fulda (ots)

Sextortion - 26-Jähriger wird Opfer von Erpresser

Der Begriff "Sextortion" setzt sich aus den Worten "Sex" und "Exortion" (Erpressung) zusammen und beschreibt eine Form der Online-Erpressung. Hierbei nehmen Täter mit in der Regel gefälschten Profilen über soziale Netzwerke oder Dating Plattformen, Kontakt zu ihren Opfern aufzunehmen. In geschickt geführten Chatverlaufen versuchen sie deren Vertrauen zu gewinnen und so an intime Bilder oder Videos von Personen zu gelangen. Anschließend drohen die Täter ihren Opfern, die Dateien an deren Freunde oder Arbeitgeber zu versenden, sollte kein Geld gezahlt werden.

Fulda. Ein 26-Jähriger aus Fulda chattete im Zeitraum von Mittwoch (08.04.) bis Donnerstag (09.04.) über Social Media mit einem unbekannten Täter. Nach kurzer Zeit kam es zum Austausch von intimen Fotos. Anschließend drohte der Unbekannte mit der Versendung der Bilder an seine Freundesliste, sollte er keine Bezahlkarten kaufen und die entsprechenden Codes übermitteln.

Die Polizei rät an dieser Stelle: - Keine intimen Inhalte an Unbekannte senden - auch nicht im Videochat - Misstrauisch sein bei ungewöhnlich schnellen Annäherungen online - Keine Zahlungen leisten - sie beenden die Erpressung oft nicht - Beweise (Chatverläufe, Screenshots) sichern

Diebstahl von PKW-Kennzeichen

Hilders. Am Donnerstagnachmittag (09.04.) entwendeten Unbekannte von einem grauen Opel Mokka beide Kennzeichenschilder "FD-EV28". Der Opel war zum Tatzeitpunkt auf einem Parkplatz an der Landstraße (L3176) zwischen Hilders und Simmershausen, an dem Abzweig nach Frankenheim/Rhön, geparkt. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

(Steffen Heil)

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