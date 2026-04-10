Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Versuchter Einbruch in Kiosk - Messerangriff - Täter gesucht - Einbruch in Betriebsgebäude

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Versuchter Einbruch in Kiosk

Rotenburg. Zwei männliche Täter versuchten am frühen Freitagmorgen (10.04.), gegen 3.15 Uhr, die Hauseingangstür zu einem Kiosk in der Breitenstraße aufzuhebeln. Durch eine ausgelöste Alarmanlage ließen die Täter von ihrem Vorhaben ab und flüchteten. Beide Täter waren schwarz gekleidet. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Messerangriff - Täter gesucht

Neuenstein. Am frühen Freitagmorgen (10.04.), im Zeitraum von 2 Uhr bis 2.30 Uhr, kam es in dem Ortsteil Raboldshausen zu einer gemeinschaftlichen gefährlichen Körperverletzung. Ein Spaziergänger wurde auf offener Straße durch Insassen eines PKW in unbekannter Sprache angesprochen. Kurz darauf stiegen mehrere Personen aus dem PKW aus und griffen den Mann an. Auch ein Messer wurde bei dem Angriff eingesetzt. Die Hintergründe zu der Tat sind aktuell unklar und Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Hinweise zu den Tätern oder zu dem PKW bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Einbruch in Betriebsgebäude

Rotenburg. Im Zeitraum von Mittwochabend (08.04.) bis Donnerstagmorgen (09.04.) brachen Unbekannte in ein Betriebsgebäude in der Neustadtstraße ein. Nachdem die Räumlichkeiten nach Wertgegenständen durchsucht wurden, flüchteten die Täter ohne Diebesgut in unbekannte Richtung. Am Gebäude entstand geringer Sachschaden von etwa 50 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

(Steffen Heil)

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