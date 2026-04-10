Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Aufgebrochener Sattelauflieger - Frau mit Bierglas verletzt, Zeugen gesucht

Vogelsberg (ots)

Aufgebrochener Sattelauflieger

Mücke. Am Freitag (10.04.), gegen 3.30 Uhr, brachen Unbekannte die Heckklappe eines Sattelaufliegersin der Straße "Gottesrain" im Ortsteil Atzenhain auf. Nach aktuellen Erkenntnissen wurde jedoch nichts entwendet. Es entstand geringer Sachschaden. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Frau mit Bierglas verletzt- Zeugen gesucht

Alsfeld. Am Donnerstagabend (09.04.), gegen 23.50 Uhr, kam es in einer Gaststätte in der Obergasse zu einer gefährlichen Körperverletzung. Ein derzeit unbekannter Täter belästigte nach bisherigen Erkenntnissen eine 21-jährige Besucherin. Als die Dame den Unbekannten aufforderte mit den Belästigungen aufzuhören warf dieser ein Bierglas in Richtung der 21-jährigen und traf die Frau damit im Gesicht, sodass sie leicht verletzt wurde.

Der Täter kann wie folgt beschrieben werden: Männlich, ca.25-30 Jahre alt, 165 cm groß, kurze schwarze Haare, graue Engelbert-Strauß Hose, dunkles T-Shirt und Trainingsjacke.

Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

(Steffen Heil)

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