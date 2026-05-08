Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: (LK GRZ) Zeugen nach Vorfall in Zeulenroda-Triebes gesucht (0112021/2026)

Greiz (ots)

Zeulenroda-Triebes. Am Mittwochvormittag (06.05.2026) gegen 10:25 Uhr kam es im Bereich des Parkplatzes eines Einkaufszentrums in der Aumaischen Straße zu mehreren strafbaren Handlungen eines 59-jährigen Mannes. Nach bisherigen Erkenntnissen nutzte dieser die Gelegenheit, um einen unverschlossenen Pkw zu entwenden. Als die Fahrzeugnutzerin dies bemerkte und eingreifen wollte, wurde sie durch den Täter zur Seite gestoßen. In der weiteren Folge flüchtete der Mann mit dem Fahrzeug, kollidierte dabei mit einem 88-jährigen Fußgänger, welcher schwer verletzt wurde, und setzte seine Fahrt zunächst fort. Wenig später verunfallte das Fahrzeug im Bereich Kapellenweg, wo der Tatverdächtige durch Passanten bis zum Eintreffen der Polizeibeamten festgehalten werden konnte. Der Täter wurde daraufhin vorläufig festgenommen und anschließend in einer Justizvollzugsanstalt untergebracht. Die Kriminalpolizeiinspektion Gera hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Polizei sucht in diesem Zusammenhang weitere Personen, die das Tatgeschehen beobachtet haben. Insbesondere werden Zeugen gebeten, vorhandene Foto- oder Videoaufnahmen zur Verfügung zu stellen, welche den Tatablauf oder die Fahrstrecke dokumentieren könnten. Hinweise nimmt die Pressestelle der Landespolizeiinspektion Gera unter der Telefonnummer 0365 / 8291503 oder per Mail unter medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de entgegen. (SR)

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