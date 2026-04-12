Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt-Barlo - Anhänger entwendet

Bocholt-Barlo (ots)

Tatort: Bocholt-Barlo, Barloer Ringstraße;

Tatzeit: zwischen 27.03.2026, 15.00 Uhr, und 10.04.2026, 20.00 Uhr;

Unbekannte entwendeten zwischen dem 27.03.2026, 15.00 Uhr, und 10.04.2026, 20.00 Uhr einen weißen Anhänger mit Kofferaufbau samt Baumaterial und Werkzeug. Der Anhänger mit Borkener Kennzeichen hatte auf einem Parkplatz an der Barloer Ringstraße neben einer Gaststätte gestanden und war mit einer Diebstahlsicherung gesichert.

Die Polizei sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu dieser Straftat machen oder hat verdächtige Beobachtungen gemacht? Hinweise bitte an die Kripo in Bocholt (Telefon 02871 / 299-0). (mh)

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