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Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt-Barlo - Anhänger entwendet

Bocholt-Barlo (ots)

Tatort: Bocholt-Barlo, Barloer Ringstraße;

Tatzeit: zwischen 27.03.2026, 15.00 Uhr, und 10.04.2026, 20.00 Uhr;

Unbekannte entwendeten zwischen dem 27.03.2026, 15.00 Uhr, und 10.04.2026, 20.00 Uhr einen weißen Anhänger mit Kofferaufbau samt Baumaterial und Werkzeug. Der Anhänger mit Borkener Kennzeichen hatte auf einem Parkplatz an der Barloer Ringstraße neben einer Gaststätte gestanden und war mit einer Diebstahlsicherung gesichert.

Die Polizei sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu dieser Straftat machen oder hat verdächtige Beobachtungen gemacht? Hinweise bitte an die Kripo in Bocholt (Telefon 02871 / 299-0). (mh)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Pressestelle
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Ann-Christin Osterholt (ao),
Johanna von Raesfeld (jr)
Telefon: 02861-900-2222
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

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