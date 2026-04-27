Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Unfall, Unfallflucht, Kennzeichendiebstahl

Aalen (ots)

Schorndorf: Auffahrunfall

Am Montag, gegen 10:30 Uhr fuhr ein 41-jähriger Motorradfahrer in der Karlstraße aus Unachtsamkeit auf einem vor ihm verkehrsbedingt haltenden Ford auf. Der Motorradfahrer stürzte und verletze sich leicht. Der Ford wurde von einem 51-jährigen Fahrer gelenkt, der unverletzt blieb. Es entstand Sachschaden von über 3.000 Euro.

Fellbach: Unfallflucht

Ein unbekannter Fahrzeuglenker streifte in der Zeit von Samstag, 22:30 Uhr und Sonntag, 17:00 Uhr in der "Hintere Straße" den rechten Außenspiegel eines geparkten Mercedes Vito und verursachte einen Sachschaden in Höhe von etwa 250 Euro. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Das Polizeirevier Fellbach hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise unter der Rufnummer 0711 57720.

Fellbach: Hinteres Kennzeichen gestohlen

Unbekannte Diebe haben in der Nacht von Sonntag auf Montag in der Ochsenstraße das hintere Kennzeichen eines dort geparkten Volkswagens gestohlen. Das Kennzeichen lautet WN-MV 381. Das Polizeirevier Fellbach bittet dazu um Hinweise. Hinweisgeber werden gebeten sich unter der Telefonnummer 0711 57720 an die Polizei zu wenden.

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