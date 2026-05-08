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Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: (G) Kupferkabel von Kirche entwendet (0113069/2026)

Gera (ots)

Gera. Unbekannte Täter entwendeten im Zeitraum vom 26.04.2026 bis zum Donnerstagmorgen (07.05.2026) Kupferkabel im Außenbereich der St. Salvatorkirche am Nicolaiberg. Nach bisherigen Erkenntnissen wurden mehrere Meter der verbauten Blitzableiterkabel mit einem unbekannten Schneidwerkzeug durchtrennt und gestohlen. Der entstandene Schaden wird auf etwa 1.000 Euro geschätzt. Die Geraer Polizei ermittelt wegen Diebstahls und sucht Zeugen, die Hinweise zum Tatgeschehen geben können. (DL)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Telefon: 0365 829 1503 / -1504
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell

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