LPI-G: (G) Kupferkabel von Kirche entwendet (0113069/2026)

Greiz (ots) - Greiz. Umfangreiche Fahndungsmaßnahmen führten am Donnerstagmorgen (07.05.2026) zur Rettung eines vermissten 73-jährigen Mannes. Der demenzkranke Senior, welcher auf Medikamente angewiesen ist, war zuvor von seiner Ehefrau als vermisst gemeldet worden. Nach einem Bürgerhinweis entdeckten Polizeibeamte den Mann in der Weißen Elster treibend, wo er sich an einem Ast festhielt. Gemeinsam mit Kameraden der ...

mehr