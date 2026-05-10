Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: (LK GRZ) Ermittlungserfolg nach begangener Sachbeschädigung (0114886/2026)

Greiz (ots)

Mohlsdorf-Teichwolframsdorf. Am Freitag den 08.05.2026 erhielt die Polizeiinspektion Greiz die Mitteilung, dass unbekannte Täter Feuerwerkskörper gegen eine Hauswand in der Goethestraße in Mohlsdorf-Teichwolframsdorf warfen und diese damit, nicht unerheblich beschädigten. Durch Polizeibeamte der PI Greiz wurde vor Ort die Tatortarbeit und eine Fahndung nach dem Täter durchgeführt. Die Fahndung verlief zwar zunächst ohne Erfolg, jedoch verdichteten sich die Hinweise auf einen 17-Jährigen Tatverdächtigen, welcher am Folgetag aufgesucht wurde. Im Rahmen der Folgemaßnahmen, welche sich gegen diesen richteten konnte bestätigt werden, dass es sich bei dem 17-Jährigen um den Beschuldigten der Sachbeschädigung handelte. Bei diesem konnten zudem verbotene Feuerwerkskörper der Kategorie F4 aufgefunden werden, deren Besitz ebenfalls eine Straftat nach dem Sprengstoffgesetz darstellt. Weiterhin wurden bei dem Beschuldigten mehrere Verkehrszeichen aufgefunden, bei welchen der Verdacht begründet wurde, dass diese ebenfalls entwendet wurden, weshalb in der Folge auch diesbezüglich ein weiteres Ermittlungsverfahren eingeleitet wurde. <MS>

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