LPI-G: (G) Softeisfigur gestohlen (0115063/2026)

Gera (ots) - In der Nacht des 09.05.2026 konnte gegen 03:50 Uhr durch eine aufmerksame Bürgerin beobachtet werden, wie zwei männliche Personen, in der Zabelstraße in Gera, Schilder umwarfen und Gullydeckel aus der Fahrbahn hoben. Mit ihrem Fehlverhalten konfrontiert, erwiderten die beiden Personen lediglich Beleidigungen gegenüber der Frau. Durch die hinzukommenden Polizeibeamten konnte einer der Täter gestellt ...

mehr