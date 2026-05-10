LPI-G: (G) Softeisfigur gestohlen (0115063/2026)
Gera (ots)
Im Zeitraum vom 08.05.2026 19:00 Uhr und dem 09.05.2026 12:00 Uhr entwendeten unbekannte Täter eine Softeis Dekofigur eines Verkaufsstandes vor dem BAUHAUS-Markt am Elsterdamm in Gera. Die unbekannten Täter zerstörten dabei das Schloss der Sicherheitskette und nahmen das Beutegut an sich. Hinweise nimmt die Polizei Gera unter der Telefonnummer 0365/8290 entgegen.
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