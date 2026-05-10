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Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: (G) Softeisfigur gestohlen (0115063/2026)

Gera (ots)

Im Zeitraum vom 08.05.2026 19:00 Uhr und dem 09.05.2026 12:00 Uhr entwendeten unbekannte Täter eine Softeis Dekofigur eines Verkaufsstandes vor dem BAUHAUS-Markt am Elsterdamm in Gera. Die unbekannten Täter zerstörten dabei das Schloss der Sicherheitskette und nahmen das Beutegut an sich. Hinweise nimmt die Polizei Gera unter der Telefonnummer 0365/8290 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Pressestelle
Telefon: 0365 829 1503
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell

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