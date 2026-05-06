Verkehrsdirektion Koblenz

POL-VDKO: Verkehrsunfallflucht auf dem Autobahnparkplatz Erzkaul - LKW beschädigt den Kraftstofftank eines anderen LKW und flüchtet - zirka 500 Liter Dieselkraftstoff ausgelaufen

Mendig (ots)

Am 06.05.2026 kam es gegen 04:34 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht auf dem Autobahnparkplatz Erzkaul, wobei ein LKW beim Zurücksetzten gegen den Kraftstofftank eines anderen geparkten Sattelzuges gestoßen ist und diesen beschädigt hat. Durch den Aufprall wurde der Kraftstofftank beschädigt und zirka 500 Liter Dieselkraftstoff sind auf den Parkplatz ausgetreten. Der Unfallverursacher hat sich unerlaubt von der Unfallörtlichkeit entfernt. Durch ein schnelles Eingreifen der Feuerwehr konnte verhindert werden, dass der ausgelaufene Dieselkraftstoff in die Natur gelangt. Vor Ort konnten Hinweise auf den Verursacher erlangt werden. Die Ermittlungen dauern an.

Momentan laufen noch Reinigungsarbeiten der Feuerwehr. Diese war mit insgesamt 39 Kräften und dem Gefahrstoffzug vor Ort. Weiterhin befindet sich die Autobahnmeisterei Emmelshausen mit 5 Kräften im Einsatz und die Untere Wasserbehörde mit einer Kraft. Der Parkplatz bleibt noch bis ca. 13Uhr gesperrt.

Original-Content von: Verkehrsdirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell