Verkehrsdirektion Koblenz

POL-VDKO: Verkehrsunfall sorgt aktuell für Stau im Feierabendverkehr

Neustadt/Wied (ots)

Am 30.04.2026 gegen 15:11 Uhr ereignete sich auf der BAB 3, FR Köln, km 45,5 ein Verkehrsunfall zwischen zwei beteiligten Fahrzeugen.

Die Richtungsfahrbahn Köln wurde kurzzeitig vollgesperrt. Aktuell ist einer von drei Fahrstreifen, zwischen den Anschlussstellen Neustadt/Wied und Bad Honnef, gesperrt. Es kommt zu Staubildung.

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