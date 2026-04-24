PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Verkehrsdirektion Koblenz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Verkehrsdirektion Koblenz

POL-VDKO: Sondereinsatz der Polizeiautobahnstation Mendig auf der BAB 61 an der TuR Brohltal West - Polizei zieht positive Bilanz

Mendig (ots)

Am 23.04.2026 fand in dem Zeitraum von 15:00 Uhr bis 21:00 Uhr auf der BAB 61 an der TuR Brohltal West (56651 Niederzissen) eine stationäre Kontrollstelle unter Federführung der Verkehrsdirektion Koblenz, Polizeiautobahnstation Mendig statt.

Der Einsatz hatte zum Ziel, Straftaten auf der Bundesautobahn zu bekämpfen. Im Fokus standen dabei insbesondere Eigentumsdelikte, Tageswohnungseinbrüche sowie überregional agierende, reisende Tätergruppen.

Neben den Fahrzeugkontrollen wurden auch umfangreiche Personenkontrollen durchgeführt. Hierbei wurden u.a. Strafanzeigen wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis sowie Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet sowie drei Ordnungswidrigkeitenanzeigen, weil Fahrzeugführer unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln standen. Neben weiteren Verwarnungen konnte ein Geldhaftbefehl im Rahmen der Kontrollmaßnahmen vollstreckt werden.

Aus polizeilicher Sicht wurde trotz der festgestellten Verstöße eine positive Bilanz gezogen, da es bei den meisten Verkehrsteilnehmern kein Anlass zur Beanstandung gab. Darüber hinaus stärken diese Kontrollen den präventiven Ansatz durch Erhöhung des Entdeckungsrisikos sowohl im Bereich der Kriminalitätsbekämpfung als auch im Sinne der Verkehrssicherheit.

Rückfragen bitte an:

Verkehrsdirektion Koblenz
Polizeiautobahnstation Mendig
Berenz, PHK

Telefon: 02652-97950

Original-Content von: Verkehrsdirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Verkehrsdirektion Koblenz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Verkehrsdirektion Koblenz
Weitere Meldungen: Verkehrsdirektion Koblenz
Alle Meldungen Alle
  • 22.04.2026 – 16:01

    POL-VDKO: Verkehrsunfallbilanz des Jahres 2025 der Polizeiautobahnstation Montabaur

    Koblenz (ots) - Heiligenroth - Bezugnehmend auf die Veröffentlichung der Verkehrsunfallbilanz des Landes Rheinland-Pfalz, wird nun die Auswertung der Verkehrsunfallbilanz des Jahres 2025 für den Bereich der Polizeiautobahnstation Montabaur veröffentlicht. Rückfragen bitte an: Verkehrsdirektion ...

    Ein Dokument
    mehr
  • 21.04.2026 – 17:41

    POL-VDKO: Nachtragsmeldung zu Auffahrunfall mit Verletzten auf der BAB 61

    Dörth (ots) - Am Dienstag, 21.04.2026, um 13:56 Uhr ereignete sich ein Auffahrunfall auf der BAB 61 in Fahrtrichtung Ludwigshafen kurz hinter der Anschlussstelle Emmelshausen. Hierbei übersah ein 62-jähriger Fahrer eines PKW Mercedes ein Stauende und fuhr einem dort auf dem rechten Fahrstreifen abbremsenden Sattelschlepper hinten auf. Der Mercedes verkeilte sich ...

    mehr
  • 21.04.2026 – 14:33

    POL-VDKO: Erstmeldung, Auffahrunfall mit Verletzten auf der BAB 61

    Dörth (ots) - Am 21.04.2026 gegen 14:00 Uhr wurde der Polizeiautobahnstation Mendig auf der A61 ein Auffahrunfall am Stauende zwischen zwischen den Anschlussstellen Emmelshausen und Pfalzfeld in Fahrtrichtung Süden gemeldet. Beteiligt sind ein PKW und ein LKW. Der Fahrer des PKW ist verletzt. Momentan ist die Richtungsfahrbahn Süden gesperrt. Die Unfallaufnahme, ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren