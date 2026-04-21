POL-VDKO: Erstmeldung, Auffahrunfall mit Verletzten auf der BAB 61

Heiligenroth (ots) - Am Sonntag, den 19.04.2026 gegen 20:27 Uhr erhält die Polizeiautobahnstation Montabaur die Mitteilung über einen brennenden PKW an der BAB 3, Fahrtrichtung Köln, KM 90,150. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand der PKW in Vollbrand. Die Insassen konnten sich unverletzt in Sicherheit bringen. Die alarmierten Feuerwehren aus Nentershausen und Ruppach-Goldhausen hatten den Brand schnell unter Kontrolle und das Fahrzeug gelöscht. Ein technischer ...

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