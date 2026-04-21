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Verkehrsdirektion Koblenz

POL-VDKO: Erstmeldung, Auffahrunfall mit Verletzten auf der BAB 61

Dörth (ots)

Am 21.04.2026 gegen 14:00 Uhr wurde der Polizeiautobahnstation Mendig auf der A61 ein Auffahrunfall am Stauende zwischen zwischen den Anschlussstellen Emmelshausen und Pfalzfeld in Fahrtrichtung Süden gemeldet. Beteiligt sind ein PKW und ein LKW. Der Fahrer des PKW ist verletzt. Momentan ist die Richtungsfahrbahn Süden gesperrt. Die Unfallaufnahme, Versorgung des Verletzten und die Bergungsmaßnahmen laufen. Es wird nachberichtet. Bitte von vorzeitigen Presseanfragen absehen.

Rückfragen bitte an:

Verkehrsdirektion Koblenz
Polizeiautobahnstation Mendig
PHK Thomas Lumpp
Telefon: 02652-9795-0

Original-Content von: Verkehrsdirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell

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