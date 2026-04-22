POL-VDKO: Verkehrsunfallbilanz des Jahres 2025 der Polizeiautobahnstation Montabaur

Liebshausen (ots) - Heute Nachmittag kam es um 16:24 Uhr zu einem Auffahrunfall auf der BAB 61 in Fahrtrichtung Ludwigshafen zwischen den Anschlussstellen Laudert und Rheinböllen. Der 51-jährige Fahrer eines Sattelzuges fuhr im Stau auf einen vor ihm stehenden Sattelzug eines 61-jährigen auf. Der auffahrende Sattelzug wurde im Frontbereich stark beschädigt und war ...

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