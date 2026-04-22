PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Verkehrsdirektion Koblenz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Verkehrsdirektion Koblenz

POL-VDKO: Verkehrsunfallbilanz des Jahres 2025 der Polizeiautobahnstation Montabaur

Ein Dokument

Koblenz (ots)

Heiligenroth - Bezugnehmend auf die Veröffentlichung der Verkehrsunfallbilanz des Landes Rheinland-Pfalz, wird nun die Auswertung der Verkehrsunfallbilanz des Jahres 2025 für den Bereich der Polizeiautobahnstation Montabaur veröffentlicht.

Rückfragen bitte an:

Verkehrsdirektion Koblenz
Polizeiautobahnstation Montabaur
PHK ´in Ewens

Telefon: 02602/9327-202

Original-Content von: Verkehrsdirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Verkehrsdirektion Koblenz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Verkehrsdirektion Koblenz
Weitere Meldungen: Verkehrsdirektion Koblenz
Alle Meldungen Alle
  • 21.04.2026 – 17:41

    POL-VDKO: Nachtragsmeldung zu Auffahrunfall mit Verletzten auf der BAB 61

    Dörth (ots) - Am Dienstag, 21.04.2026, um 13:56 Uhr ereignete sich ein Auffahrunfall auf der BAB 61 in Fahrtrichtung Ludwigshafen kurz hinter der Anschlussstelle Emmelshausen. Hierbei übersah ein 62-jähriger Fahrer eines PKW Mercedes ein Stauende und fuhr einem dort auf dem rechten Fahrstreifen abbremsenden Sattelschlepper hinten auf. Der Mercedes verkeilte sich ...

    mehr
  • 21.04.2026 – 14:33

    POL-VDKO: Erstmeldung, Auffahrunfall mit Verletzten auf der BAB 61

    Dörth (ots) - Am 21.04.2026 gegen 14:00 Uhr wurde der Polizeiautobahnstation Mendig auf der A61 ein Auffahrunfall am Stauende zwischen zwischen den Anschlussstellen Emmelshausen und Pfalzfeld in Fahrtrichtung Süden gemeldet. Beteiligt sind ein PKW und ein LKW. Der Fahrer des PKW ist verletzt. Momentan ist die Richtungsfahrbahn Süden gesperrt. Die Unfallaufnahme, ...

    mehr
  • 20.04.2026 – 20:46

    POL-VDKO: Auffahrunfall mit zwei LKW auf der BAB 61, eine Person verletzt

    Liebshausen (ots) - Heute Nachmittag kam es um 16:24 Uhr zu einem Auffahrunfall auf der BAB 61 in Fahrtrichtung Ludwigshafen zwischen den Anschlussstellen Laudert und Rheinböllen. Der 51-jährige Fahrer eines Sattelzuges fuhr im Stau auf einen vor ihm stehenden Sattelzug eines 61-jährigen auf. Der auffahrende Sattelzug wurde im Frontbereich stark beschädigt und war ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren