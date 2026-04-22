POL-VDKO: Verkehrsunfallbilanz des Jahres 2025 der Polizeiautobahnstation Montabaur
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Koblenz (ots)
Heiligenroth - Bezugnehmend auf die Veröffentlichung der Verkehrsunfallbilanz des Landes Rheinland-Pfalz, wird nun die Auswertung der Verkehrsunfallbilanz des Jahres 2025 für den Bereich der Polizeiautobahnstation Montabaur veröffentlicht.
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