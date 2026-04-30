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Polizei Düren

POL-DN: Junge E-Scooter-Fahrerin bei Zusammenstoß mit Pkw leicht verletzt

Kreuzau (ots)

Am Mittwochabend (29.04.2026) kam es gegen 18:00 Uhr im Kreuzungsbereich Schulstraße / Auf der Tuchbleiche zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einer 13-jährigen E-Scooter-Fahrerin.

Die Unfallaufnahme ergab, dass das Mädchen aus Kreuzau mit ihrem E-Scooter aus der Straße "Auf der Tuchbleiche" in den Kreuzungsbereich zur Schulstraße einfuhr und dabei die Vorfahrt eines auf der Schulstraße fahrenden 41-jährigen Pkw-Fahrers aus Merzenich missachtete. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge.

Die Fahrerin des E-Scooters verletzte sich bei der Kollision leicht. Der Rettungsdienst verbrachte sie zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. An beiden Fahrzeugen entstand geringfügiger Sachschaden. Die Polizei sicherte Spuren am Unfallort. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Düren
Pressestelle

Telefon: 02421 949-1100
Fax: 02421 949-1199

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell

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