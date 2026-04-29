Polizei Düren

POL-DN: Aktionstag "Sicher.Mobil.Leben" - Fokus auf Zweiradverkehr

Düren (ots)

Am Dienstag (28.04.2026) beteiligte sich die Polizei Düren am bundesweiten Aktionstag "Sicher.Mobil.Leben". Im Mittelpunkt stand die Sicherheit von Fahrrad-, Pedelec-, E-Scooter-Nutzenden sowie Kraftradfahrenden. Einsatzkräfte des Verkehrsdienstes kontrollierten 143 Fahrzeuge und stellten 64 Verstöße fest. Auffällig waren insbesondere Geschwindigkeitsverstöße, die Nutzung von Mobiltelefonen während der Fahrt, das Fahren auf Gehwegen oder in Fußgängerzonen sowie fehlender Versicherungsschutz. Zudem suchten die Beamtinnen und Beamten im Rahmen der Kontrollen gezielt das Gespräch und klärten über Risiken und Regeln auf.

Ein 36-jähriger Mann aus Düren wurde mit einem Elektrokleinstfahrzeug auf dem Gehweg kontrolliert. Ein Drogentest verlief positiv auf Amphetamine. Zudem war das Fahrzeug nicht versichert und als gestohlen gemeldet. Es wurde sichergestellt, außerdem wurde eine Blutprobe entnommen.

In einem weiteren Fall war ein 23-jähriger Dürener mit einem Elektrokleinstfahrzeug unterwegs, an dem ein falsches Versicherungskennzeichen angebracht war. Einen gültigen Versicherungsschutz hatte er ebenfalls nicht. Die Weiterfahrt wurde untersagt. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren wegen Urkundenfälschung eingeleitet.

Solche Schwerpunktkontrollen werden auch künftig fortgeführt und gezielt mit Präventionsarbeit verknüpft, um Verkehrsteilnehmende frühzeitig zu sensibilisieren und die Sicherheit im Straßenverkehr weiter zu erhöhen.

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