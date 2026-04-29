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Polizei Düren

POL-DN: Seniorin bei Zusammenstoß mit Pkw leicht verletzt

Düren (ots)

Eine 77-jährige Fußgängerin aus Düren wurde gestern Morgen auf der Arnoldsweilerstraße leicht verletzt als sie beim Überqueren der Straße von einem Pkw erfasst wurde und zu Fall gebracht wurde.

Die Seniorin hatte gegen 08:40 Uhr die Fahrbahn der Arnoldsweilerstraße bei Grünlicht zeigender Fußgängerampel in Höhe der Kreuzung zur Lagerstraße überquert. Beim Überqueren der Fahrbahn wurde sie von einem Pkw am Bein erfasst, der aus der Lagerstraße kommend nach links in die Arnoldsweilerstraße abbog. Der 36-jährige Fahrer aus Düren hatte die querende Fußgängerin offensichtlich nicht rechtzeitig gesehen.

Der hinzugerufene Rettungsdienst verbrachte die Frau mit leichten Verletzungen in ein nahegelegenes Krankenhaus. Nennenswerter Sachschaden entstand nicht.

Rückfragen bitte an:

Polizei Düren
Pressestelle

Telefon: 02421 949-1100
Fax: 02421 949-1199

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell

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