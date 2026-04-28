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Polizei Düren

POL-DN: Zwei Verletzte nach Auffahrunfall

Langerwehe (ots)

Eine 19-jährige Frau aus Inden verletzte sich gestern Nachmittag (27.04.2026) schwer, als sie mit ihrem Pkw mit einem vor ihr abbiegenden Fahrzeug kollidierte. Der Fahrer des Pkw wurde leicht verletzt.

Die junge Frau war gegen 14:20 Uhr auf der Luchemer Straße aus Richtung Langerwehe kommend unterwegs. Vor ihr fuhr in gleiche Richtung ein 35-jähriger Mann aus Inden. An der Einmündung zum Lamersdorfer Weg wollte er in diesen abbiegen und bremste sein Fahrzeug verkehrsbedingt bis zum Stillstand ab. Der hinter ihm fahrenden 19-Jährigen gelang es nicht mehr rechtzeitig, ihr Fahrzeug zum Stehen zu bringen so dass sie mit diesem kollidierte. Hierbei wurde die Unfallverursacherin schwer verletzt und musste zur medizinischen Versorgung durch den Rettungsdienst in ein nahegelgenes Krankenhaus gebracht werden. Der 35-Jährige wurde durch den Aufprall leicht verletzt und ebenfalls einem Krankenhaus zugeführt. Beide Fahrzeuge wurden so stark beschädigt, dass sie durch Abschleppdienste geborgen werden mussten. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 20.000 Euro geschätzt. Vor Freigabe der Unfallstelle reinigte die Feuerwehr die Fahrbahn von ausgelaufenen Betriebsstoffen der verunfallten Fahrzeuge.

Rückfragen bitte an:

Polizei Düren
Pressestelle

Telefon: 02421 949-1100
Fax: 02421 949-1199

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell

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