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Polizei Düren

POL-DN: Transporter entwendet - Die Polizei bittet um Hinweise

Düren (ots)

In der Nacht zu Montag (27.04.2026) wurde in der Ardennenstraße ein Van entwendet. Die Polizei sucht nun Zeugen.

Im Zeitraum zwischen 00:00 Uhr und 06:40 Uhr entwendeten bislang unbekannte Täter einen grauen Peugeot der Modellreihe "Boxer", mit dem amtlichen Kennzeichen DN-MS163. Laut Zeugenaussagen parkte dieser zuletzt im genannten Zeitraum in der Ardennenstraße.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Ardennenstraße beobachtet haben oder Hinweise zum Verbleib des gestohlenen Vans geben können, sich unter der Telefonnummer 02421 949-0 bei der Polizei Düren zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Düren
Pressestelle

Telefon: 02421 949-1100
Fax: 02421 949-1199

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell

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