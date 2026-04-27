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Polizei Düren

POL-DN: Geschwindigkeitskontrollen in der Eifel - Polizei ahndet zahlreiche Verstöße

Kreis Düren (ots)

Im Rahmen des Linksrheinischen Qualitätszirkels (LQZ) führte die Polizei Düren am Sonntag (26.04.2026) umfangreiche Geschwindigkeitskontrollen auf verschiedenen Bundes- und Landesstraßen in der Eifel durch.

Dabei wurden insgesamt 376 Verkehrsverstöße festgestellt. Darunter waren 192 Verstöße durch Kradfahrer, von denen 25 ein Fahrverbot zu erwarten haben. Zudem müssen zwei Pkw-Fahrende mit einem Fahrverbot rechnen.

Besonders auffällig war ein 24-jähriger Motorradfahrer aus Nideggen, der mit 154 km/h bei erlaubten 50 km/h gemessen wurde. Ihn erwartet unter anderem ein dreimonatiges Fahrverbot. Der schnellste gemessene Pkw war mit 103 km/h unterwegs. In einem weiteren Fall wurde ein Pkw bei erlaubten 70 km/h mit 93 km/h gemessen.

Der Linksrheinische Qualitätszirkel dient dem behördenübergreifenden Austausch sowie der gezielten Durchführung gemeinsamer Maßnahmen zur Erhöhung der Verkehrssicherheit. Im Rahmen des Einsatzes wurde der Verkehrsdienst Düren auch von einem belgischen Kradfahrer unterstützt.

Die Polizei Düren wird auch künftig ähnliche Kontrollen durchführen, um die Verkehrssicherheit insbesondere auf den beliebten Strecken in der Eifel weiter zu erhöhen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Düren
Pressestelle

Telefon: 02421 949-1100
Fax: 02421 949-1199

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell

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