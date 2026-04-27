Polizei Düren

POL-DN: Unfall zwischen Motorrad und Pkw

Düren (ots)

An der Kreuzung Merzenicher Straße / Yorckstraße kam es am Samstag (25.04.2026) zu einer Kollision zwischen einem Motorrad und einem Pkw, bei der Motorradfahrer schwer verletzt wurde.

Ein 69 Jahre alter Mann aus Düren fuhr gegen 14:45 Uhr in Richtung Kölner Landstraße auf der Yorckstraße und wollte nach links in die Merzenicher Straße abbiegen. Er hielt am Stopp-Schild und fuhr dann in den Kreuzungsbereich ein. Das von rechts kommende, vorfahrtberechtigte Motorrad hatte er nach eigenen Angaben nicht bemerkt und es kam zur Kollision.

Der Motorradfahrer, ein 70-Jähriger aus Merzenich, erlitt schwere Verletzungen und wurde mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Der Autofahrer blieb unverletzt. Es entstand ein Sachschaden von etwa 6000 Euro.

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