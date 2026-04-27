Polizei Düren

POL-DN: Schwerer Verkehrsunfall auf der K22 - Radfahrer verletzt

Niederzier (ots)

Am Freitag (24.04.2026) kam es gegen 17:25 Uhr auf der K22 zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 85-jähriger Radfahrer aus Düren schwer verletzt wurde. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr eine 61-jährige Frau aus Niederzier mit ihrem Pkw die K22 aus Richtung Krauthausen kommend in Fahrtrichtung Hambach. Zeitgleich näherte sich ein 85-jähriger Mann aus Düren mit seinem Fahrrad aus einem Feldweg und beabsichtigte, die K22 zu überqueren. Dabei kam es aus bislang ungeklärter Ursache zur Kollision mit dem Pkw der 61-Jährigen, die den Zusammenstoß nicht mehr verhindern konnte. Der Radfahrer wurde bei dem Unfall schwer verletzt und zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der Pkw musste abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 5.250 Euro geschätzt.

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