Polizei Düren

POL-DN: Mehrere Friedhöfe erneut im Visier von Metalldieben

Niederzier/Düren (ots)

Mehrere Friedhöfe im Stadtgebiet Düren und in der Gemeinde Niederzier gerieten am vergangenen Wochenende (24.04.2026 - 27.04.2026) erneut in den Fokus von Metalldieben.

Wie bis jetzt ermittelt werden konnte entwendeten bislang unbekannte Tatverdächtige im Verlauf des vergangenen Wochenendes Bronzestatuen und Grabschmuck von mindesten 15 Gräbern auf dem Friedhof in der Hambacher Straße in Niederzier.

Auch der Friedhof in Arnoldsweiler blieb nicht verschont. Auch hier wurden mehrere Grabstätten angegangen und metallischer Grabschmuck entwendet.

Zu weiteren Einzeltaten kam es darüber hinaus auch auf dem Friedhof Düren in der Friedensstraße und in Gürzenich auf dem Friedhof Am Wingert.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand ist insgesamt von einem fünfstelligen Beuteschaden auszugehen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Die Polizei bittet Personen, die Hinweise zu den Taten oder den Tätern machen können oder sonstige verdächtige Umstände im Umfeld der Tatorte beobachtet haben, sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 02421 949 - 0 zu melden.

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