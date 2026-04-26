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Polizei Düren

POL-DN: Verkehrsunfall mit Flucht unter Alkoholeinwirkung

Langerwehe (ots)

Am späten Samstagabend verursachte eine alkoholisierte 43-jährige Fahrzeugführerin mit ihrem Pkw mehrere Verkehrsunfälle in Langerwehe auf der Straße "An der Lochmühle". Ein aufmerksamer Zeuge meldete den Vorfall der Leitstelle der Polizei. Die Trunkenheitsfahrt endete in einem Holzzaun, wobei umherfliegende Zaunelemente einen weiteren geparkten Pkw beschädigten. Insgesamt wurden drei Fahrzeuge sowie ein Zaun beschädigt. Die Fahrzeugführerin konnte im Rahmen der Ermittlungen an ihrer Wohnanschrift angetroffen werden. Sie stand deutlich unter Alkoholeinfluss und räumte die Taten ein. Eine Blutprobe wurde entnommen, der Führerschein sichergestellt und die Weiterfahrt untersagt. Die Ermittlungen dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizei Düren
Pressestelle

Telefon: 02421 949-1100
Fax: 02421 949-1199

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell

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